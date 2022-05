Endlich wieder über den Wolken sein: Fliegerfest in Burgheim

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet die Burgheimer Luftsportgruppe heuer wieder ihr Fliegerfest. Neben einer Flugzeugausstellung und Rundflügen steht am 29. Mai auch Nervenkitzel auf dem Programm.

Andreas Kleuser, Vorsitzender der Burgheimer Luftsportgruppe, kann es kaum mehr erwarten: „Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wollen wir endlich wieder mit unseren Gästen das traditionelle Burgheimer Fliegerfest feiern.“ Damit dieses am Samstag, 29. Mai, auch reibungslos über den Flugplatz geht, sind Führung und Mitglieder der Luftsportgruppe Burgheim fleißig am Arbeiten. „Da wir ja laufenden Flugbetrieb haben, ist der Platz ohnehin gemäht, ansonsten wird alles aufgehübscht, der Parkplatz eingerichtet und der Hallenvorplatz zum Biergarten verwandelt“, verspricht Kleuser.

Das Startsignal ertönt um 10 Uhr. Bis etwa 19 Uhr ist dann volles Programm. Das bedeutet, dass mehrere Flugzeuge für Rundflüge der Gäste bereitstehen. Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die Heimat und Umgebung wie auch das eigene Haus aus luftiger Höhe ist immer wieder ein erhebendes Gefühl. Ausgebildete Piloten mit mehreren Hundert Flugstunden steuern das Fluggerät sicher durch die Lüfte.

Tandemsprünge beim Fliegerfest in Burgheim am 29. Mai

Wer allerdings mehr Nervenkitzel möchte, ist beim Burgheimer Fliegerfest ebenfalls goldrichtig. Die Fallschirmspringer der Luftsportgruppe zeigen ihr großes Können mit ihren modernen „Matratzen.“ Sie steigen in rund 3000 Metern Höhe aus der Cessna-Absetzmaschine, wagen den „freien Fall“ um dann den Fallschirm auszulösen. Mit im Reisegepäck ist ein Reserveschirm für alle Fälle. Wer dies nicht nur anschauen will, sondern mit auf diese Höhenreise gehen will, bucht einen Tandemsprung. Der Mann für diese Fälle ist beim Burgheimer Fliegerfest Tandemmaster Thomas Stübler. Um einen Passagier am Fallschirm durch die Lüfte zu steuern, braucht der „Master“ eine eigne Lizenz und die bekommt er nur, wenn er Können und Erfahrung nachweisen kann.

Die Luftsportgruppe betreibt auch eine Springerschule. Das Fliegerfest ist daher eine Präsentationsplattform für den Verein, aber auch eine gute Gelegenheit für potenzielle Fallschirmspringer, sich näher über diesen Sport zu informieren und auch einzusteigen. Einen Rückblick in die Historie des Fallschirmspringens geben die Traditionsspringer aus Augsburg und Ulm. Sie schlüpfen in ihr historisches Outfit und schnallen sich das „Gepäck“ mit einer Rundkappe um. Im Gegensatz zu einer modernen „Matratze“ sind Rundkappen nur sehr begrenzt steuerbar. Hinzu kommt, dass die Landung weniger sanft ist, sodass der Springer eine bestimmte Landetechnik beherrschen müssen.

Das Burgheimer Fliegerfest ist auch immer eine Oldtimerschau. Gäste aus Ellwangen, Neuburg, Egweil und Augsburg fliegen ihre „Museumsstücke“ nach Burgheim. Andreas Kleuser freut sich schon auf eine zweimotorige DRACO aus den 1950er-Jahren. „Dazu ist jeder fliegerisch eingeladen, denn jeder, der nach Burgheim fliegt, macht allen Freude“, so der Vorsitzende. Außerhalb von Flug- und Springbetrieb gibt es im Biergarten Speisen und Getränke, wie auch Kaffee und Kuchen.

