Erntedankfeier der Grund- und Mittelschule Burgheim

Die Grund- und Mittelschule Burgheim feierte das Erntedankfest. In der Aula versammelten sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen um den wundervoll gestalteten Erntedanktisch. Das Körnerbild, eine Sonnenblume aus Traubenkernen, Hirse, Raps und roten Linsen sowie dem Wort „Danke“, wurde von den Kindern der offenen Ganztagsschule und ihren Betreuerinnen sowie unter Anleitung der Damen des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins gefertigt. Es symbolisiert den Dank für die Ernte und erfreut alle. Bei der Feier selbst begrüßte zunächst die Rektorin, Christa Vasiu, alle Anwesenden. Danach gab es ein Anspiel der Kinder. „Wir danken für das tägliche Essen und beachten, wertvolle Lebensmittel nicht gleichgültig zu verschwenden. Teilen, wenn einer nichts hat, macht zufrieden und alle satt.“ Gemeinsam gesungene Lieder, auf der Gitarre begleitet von Johannes Baur, die einführenden Worte durch Dekan Dippel, die Körnerbeschreibung durch die Damen des Obst- und Gartenbauvereins und das Zusammenfügen der Buchstaben zum Wort „Danke“ durch Kinder der offenen Ganztagsschule bildeten das Programm der Erntedankfeier. Nach der Segnung des Erntedanktisches wurde abschließend das beliebte Lied „Laudato Si“ gesungen.

