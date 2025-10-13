Icon Menü
Burgheim: Es knallt mehrmals laut in der Nacht – was dahinter steckt, ist unklar

Burgheim

Lauter Knall nachts in Burgheim: Anwohner entdeckt Loch im Terrassendach – Polizei Neuburg ermittelt

Ein Burgheimer wird gleich zweimal durch einen lauten Knall nahe der Bahnhofsstraße geweckt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisen.
    • |
    • |
    • |
    In Burgheim weckt ein lauter Knall einen Anwohner. Die Folgen werden erst am Morgen sichtbar.
    In Burgheim weckt ein lauter Knall einen Anwohner. Die Folgen werden erst am Morgen sichtbar. Foto: dpa (Symbolbild)

    Ein Anwohner aus Burgheim ist am frühen Sonntagmorgen zweimal aufgrund eines lauten Knalls geweckt worden – am Morgen entdeckt er ein Loch in seiner Terrassenüberdachung.

    Terrassendach in Burgheim beschädigt: Täter bislang unbekannt

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurde ein Mann, der in der Burgheimer Bahnhofsstraße ansässig ist, am Sonntag zwischen 03.30 Uhr bis 04.15 Uhr zweimal durch einen lauten Knall geweckt. Am Morgen stellte er dann ein Loch in seiner Terrassenüberdachung fest, welches offensichtlich durch bislang unbekannte Personen verursacht wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter 08431/67110 mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Neuburg melden können. (AZ)

