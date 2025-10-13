Lauter Knall nachts in Burgheim: Anwohner entdeckt Loch im Terrassendach – Polizei Neuburg ermittelt

Ein Anwohner aus Burgheim ist am frühen Sonntagmorgen zweimal aufgrund eines lauten Knalls geweckt worden – am Morgen entdeckt er ein Loch in seiner Terrassenüberdachung.

Terrassendach in Burgheim beschädigt: Täter bislang unbekannt

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurde ein Mann, der in der Burgheimer Bahnhofsstraße ansässig ist, am Sonntag zwischen 03.30 Uhr bis 04.15 Uhr zweimal durch einen lauten Knall geweckt. Am Morgen stellte er dann ein Loch in seiner Terrassenüberdachung fest, welches offensichtlich durch bislang unbekannte Personen verursacht wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter 08431/67110 mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Neuburg melden können. (AZ)