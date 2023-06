Fahrrad am Bahnhof in Burgheim geklaut

In Burgheim ist am Bahnhof ein versperrtes Fahrrad gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 7 und 19 Uhr am Bahnhof in Burgheim ein abgestelltes Trekkingrad geklaut. Laut Polizei Neuburg war das Fahrrad mit einem Schloss gesichert und hatte einen Zeitwert von etwa 500 Euro. Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neuburg in Verbindung zu setzen. (AZ)