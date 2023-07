Burgheim

17:30 Uhr

Feuchtfröhlich ging es beim Burgheimer Marktfest zu

Es war die gesprengte Holzdichtung, die Bürgermeister Michael Böhm am trockenen Anzapfen hinderte. Die Spritzer hielten sich allerdings in Grenzen.

Plus Auch wenn es das Marktfest in Burgheim heuer etwas verregnete, war die Stimmung gut. Viele Menschen kamen und feierten teils bis in die Morgenstunden.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

„Sie mixen alljährlich ab halb sieben Uhr, beim Burgheimer Marktfest Genießertinktur. Und kommen dabei auch noch kräftig ins Schwitzen, die Burgheimer Burschen und die Kundinger Schützen. Bei Mojito, Daiquiri und Pina Colada, bleiben viele die ganze Nacht da.“ Dieser Vers, angelehnt an „Aber bitte mit Sahne“, von Udo Jürgens, spiegelte die Stimmung beim Burgheimer Marktfest in den späten Nacht- und den frühen Morgenstunden wider. Doch zunächst herrschte hoffen und bangen am Burgheimer Marktplatz.

Trotz deutlich gesunkener Temperaturen war das Burgheimer Marktfest auch diesmal ein Besuchermagnet. Foto: Peter Maier

Als um die Mittagszeit Traktoren mit Anhänger anrollten, um die Stände aufzubauen, öffnete der Himmel seine Schleusen. Was einst als „Open Roof“ Veranstaltung begann, haben die Vereine schon seit mehreren Jahren wetterfester gemacht und Überdachungen konstruiert und gebaut. Trotzdem ist der Wettergott ein wichtiger Faktor beim Erfolg des Burgheimer Marktfestes. Bei Burgheims Sportkeglern war die historisch nachgebaute Holzbahn bisher ohne Dach. „Ein Blick auf die Wetter-App motivierte uns zum Handeln“, kommentierte Sportleiter Herbert Etsberger die neu angefertigte Überdachung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen