Peter Martin führt Freie Wähler in den Wahlkampf

Große Einigkeit herrschte am Donnerstagabend bei den Freien Wählern in Burgheim, die sich zur Nominierung ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die 2026 stattfindende Kommunalwahl getroffen hatten. Peter Martin wurde einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Der gebürtige Burgheimer wohnt im Ortsteil Straß und ist bereits Gemeinderatsmitglied.

Der 31-Jährige ist bei den Freien Wählern und in Burgheim hinlänglich bekannt, hat er doch unter anderem die Dorfgemeinschaft Straß vor drei Jahren mitgegründet. Zudem ist er in einigen Vereinen aktiv. Trotzdem stellte sich Peter Martin noch einmal vor, denn bei den Freien Wählern durften nicht nur Vereinsmitglieder ihre Stimme bei der Nominierung abgeben, sondern alle Burgheimer konnten wählen.

Peter Martin aus Burgheim will ins Rathaus einziehen

Peter Martin erzählte eine Anekdote aus seiner Kindheit: „Ich war im Kindergarten, als ich gegen unseren damaligen Bürgermeister Albin Kaufmann im Sackhüpfen antrat.“ Natürlich habe er gewonnen, lachte Peter Martin und berichtete davon, dass ihn Kaufmann damals fragte, was er mal werden wolle. „Irgendwann mache ich deinen Job“, habe er geantwortet. 2018 dann habe ihn der Altbürgermeister gefragt, ob er nicht für den Gemeinderat antreten wolle. Gefragt, getan. Und es hat geklappt. Nun strebt der Straßer ins Burgheimer Rathaus. Als gelernter Schreiner arbeitet Peter Martin inzwischen als Leiter der Produktion in Rohrenfels bei einem Küchenhersteller.

Als Ortsvorsitzender vertritt Peter Martin die Freien Wähler in der Kreisvorstandschaft. „Ich kenne Burgheim, die Herausforderungen und die Chancen und ich möchte weiter an der Infrastruktur arbeiten.“ Er wolle vor allem nah an den Bürgern sein. Mit ihm ziehen zwei Gemeinderatskandidatinnen und 14 Gemeinderatskandidaten sowie zwei Ersatznominierte in den Kommunalwahlkampf.

Gemeinderatsliste Freie Wähler Burgheim Magdalena Dussmann (30 Jahre alt): Die Burgheimer Ingenieurin will die Interessen der Vereine stärken.

Thomas Bauch (64): Der Rentner ist bereits im Gemeinderat und möchte das Ehrenamt mehr wertgeschätzt wissen.

Thomas Flath (29): Dem Maschinenbautechniker liegen die Vereine besonders am Herzen.

Johannes Rössler (31): Der Lebensmittelverarbeitungstechniker ist unter anderem 1. Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Burgheim.

David Schneider (23): Der Notfallsanitäter und Berufsfeuerwehrmann ist Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Straß.

Maria Schwab (31): Die Krankenpflegefachkraft ist bereits im Elternbeirat des Kindergartens aktiv.

Anton Gutjahr (52): Der Verwaltungsangestellte und 1. Kommandant der FFW Burgheim möchte für Transparenz, Zusammenhalt und Bürgernähe stehen.

Christian Stöckl (38): Der Techniker bei den Stadtwerken Neuburg und ist aktiv beim FC Illdorf.

Manfred Uhl (59): Lebt seit 1996 in Burgheim und möchte die Lehrstände beseitigen.

Andrew Appel (40): Dem Bereichsleiter Landkreisservice liegen Kindergärten und Spielplätze am Herzen.

Martin Seitz (35): Der Justizvollzugsbeamter ist unter anderem Trainer beim TSV Burgheim.

Markus Fahrmayr (51): Er ist bereits aktiv im Gemeinderat.

Michael Golling (26): Der Industrieelektriker arbeitet im Bundesvorstand der Jungen FW.

Simon Hecht (21): Der Fachinformatiker ist Trainer bei der SG Region Burgheim.

Franz Hofgärtner (56): Der Landwirt ist seit zwei Legislaturperioden im Gemeinderat. Ersatzkandidaten: Bernhard Mayer (33) und Martin Meier (41).