Gemeinderat Burgheim: Christian Peters geht, Thomas Bauch kommt

Vor zwei Jahren wollte er Bürgermeister von Burgheim werden. Jetzt verlässt Christian Peters überraschend den Gemeinderat.

Im Burgheimer Gemeinderat gibt es einen Wechsel: Christian Peters von den Freien Wählern/Bürgerblock Burgheim hat das Gremium mit sofortiger Wirkung verlassen. Für ihn rückt Thomas Bauch nach. Seine Vereidigung wird Bürgermeister Michael Böhm am 16. Februar in der Gemeinderatssitzung vornehmen.

Peters war bei der Kommunalwahl 2020 in den Gemeinderat gewählt worden, nachdem er gegen Michael Böhm als Bürgermeister-Kandidat angetreten war. Er begründet seine Entscheidung mit persönlichen und beruflichen Gründen. „Da ich regelmäßig auf Dienstreisen bin, kann ich mich in das Amt als Gemeinderat nicht mehr aktiv einbringen“, erklärt Peters. An so manchen Sitzungen habe er deshalb nicht teilnehmen können – und werde es auch künftig nicht tun können. „Das entspricht nicht meinem Verständnis und Anspruch als Gemeinderat.“

Nachrücker für Christian Peters ist Thomas Bauch. Foto: Manfred Rinke

Sein Amt als Beisitzer im Vorstand der FW/Bürgerblock werde er jedoch behalten. "Momentan herrscht quasi eine Aufbruchsstimmung in der Partei, da viele neue Projekte und Aktivitäten geplant und in Vorbereitung sind. Nach wie vor habe ich großen Spaß daran, aktiver Teil dieser Aktionen zu sein, die sich zeitlich auch besser mit meinem Berufsleben vereinbaren lassen", teilt Peters mit.