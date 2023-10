Geparktes Auto angefahren: Polizei sucht nach gelbem Transporter

In Burgheim hat wohl ein Fahrer eines gelben Transporters einen geparkten VW angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstagmittag ist in Burgheim ein blauer VW angefahren worden. Die Polizei fahndet nun nach einem gelben Transporter der Marke VW mit Augsburger Zulassung.

Gegen 12.05 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie der Fahrer des Transporters am Marktplatz zu weit nach rechts kam und dabei gegen den linken Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten VW stieß. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Fahrer des gelben Transporters fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

