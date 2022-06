Großer Ansturm auf Pfarrfest in Burgheim

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es heuer wieder ein Pfarrfest in Burgheim. Die Organisatoren freuen sich nicht nur über gut 500 Besucher.

Kurz nach dem Mittagessen und mit Beginn des Kinderprogramms zogen Pfarrgemeinderatsvorsitzender Fred Braumandl und Gemeindereferent Johannes Baur Zwischenbilanz zum diesjährigen Burgheimer Pfarrfest, das am Sonntag stattfand. „Wir sind sehr zufrieden, dass nach zwei Corona-Jahren rund 500 Besucher die Küche kalt ließen und den Weg in den Pfarrgarten fanden,“ freute sich Fred Braumandl.