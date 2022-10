Heimatgeschichtlicher Verein: Neue Chronik über Burgheim ist fertig

Plus Das Werk des Heimatgeschichtlichen Vereins gibt es ab Ende November zu kaufen. Im Vorstand gibt es ein paar Änderungen.

Die wichtigste Nachricht bei der Generalversammlung des Heimatgeschichtlichen Vereins Burgheim war die Fertigstellung der neuen Ortschronik. Nach vier Jahren Vorarbeit mit umfangreichen Recherchen verkündete die Vorsitzende Dorothea Zitzmann, dass das Buch fertig ist und gekauft werden kann.