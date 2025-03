Hohe Ehrung für Hans-Jürgen Wittwer

Beim Sonntagsgottesdienst zum 2. Fastensonntag ist der ehemalige Kirchenpfleger der Pfarrei St. Cosmas und Damian in Burgheim, Hans-Jürgen Wittwer von Seiten der Diözese mit dem silbernen Ulrichskreuz und einer Urkunde geehrt worden. Pfarrer Werner Dippel durfte im Auftrag der Diözese diese Ehrung für 36 Jahre als Kirchenverwaltungsmitglied und davon 18 Jahre als Kirchenpfleger überreichen. Hans-Jürgen Wittwer war seit 1989 in der Kirchenverwaltung und ab 2007 als Kirchenpfleger tätig. In dieser Zeit hat er sich um die großen und umfänglichen Baumaßnahmen an der Pfarr- und Georgskirche, am Pfarrhof und am Pfarrzentrum verdient gemacht. Einige Beispiele seien hier genannt: Kirchenaussenbeleuchtung, Glockensanierung und -erweiterung, Kirchenaussenrenovierung (Dachstuhl, Außenputz, Fassade), Kirchturmrenovierung, Kircheninnenrenovierung (Raumschale, Altäre, Figuren, Gemälde, Kirchenbänke, Chorgestühl, Sakristei …), Ertüchtigung Brandschutz im Pfarrzentrum, neue Lautsprecheranlage in der Pfarrkirche, neue Deckenbeleuchtung in der Pfarrkirche, Dachstuhlsanierung Georgskirche, Orgelsanierung, Orgelneukauf für St. Georg, Pfarrhofaußensanierung (Dachstuhl, Anstrich) und viele kleine und größere Reparaturen bei allen Liegenschaften der Pfarrei. Für die viele Zeit und das große Engagement bedankte sich Pfarrer Werner Dippel bei seinem ehemaligen Kirchenpfleger ganz herzlich und wünschte ihm weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.