Burgheim

11:50 Uhr

Idyllische Wallfahrt: Zahlreiche Gläubige pilgern zur Schnödhofkapelle

Plus Dutzende Burgheimer feierten ihr Dreifaltigkeitsfest und machten sich auf den Weg zur Schnödhofkapelle. Dekan Werner Dippel zelebrierte den Festgottesdienst mit geistlicher Unterstützung.

Von Peter Maier

„Um die Predigt zum Dreifaltigkeitsfest reißt sich niemand. Doch Diakon Andreas Buchfelder hat es ganz gut hinbekommen, das Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit zu erklären.“ Mit diesem Kompliment an seinen Konzelebranten beendete Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, den Festgottesdienst an Burgheims Schnödhofkapelle in der „Hochweide.“ Zuvor allerdings absolvierten beide Geistlichen mit einer Schar Gläubiger einen kurzen Bittgang.

Angeführt von einem Kreuz und zwei Fahnen zog die Prozession vom Netto-Parkplatz in Burgheim auf Feldwegen durch Äcker und Wiesen zur Schnödhofkapelle. Seit der Neueinweihung des kleinen Kirchleins im Jahr 2008 durch Domkapitular Bertram Meier, heute Diözesanbischof, ist die Schnödhofkapelle fest in das Burgheimer Kirchenjahr eingebunden. Die entsprechende Organisation übernehmen seitdem die „Freunde der Schnödhofkapelle“ mit ihrer Vorsitzenden Daniela Meier.

