Erfolgreich Übung: Illdorfer Feuerwehr ist für Einsätze gut gerüstet

Insgesamt 20 Kameraden der Illdorfer Feuerwehr beweisen bei einer Übung, dass sie ihr Handwerk beherrschen und für echte Löscheinsätze gewappnet sind.

Mit einer beeindruckenden Größe von insgesamt 20 Kameraden hat die Freiwillige Feuerwehr des Burgheimer Ortsteils Illdorf im Rahmen einer simulierten Inspektion unter Beweis gestellt, dass sie für einen echten Löscheinsatz definitiv gewappnet sind. So wurde ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen simuliert, welcher von zwei Seiten aus gelöscht wurde.

Von der Wasserentnahme aus dem örtlichen Leitenbach, über den Aufbau der Wasserversorgung bis hin zu dem Löschvorgang am vermeintlich brennenden Objekt selbst: Die Brandschützer zeigten, was sie in ihren Ausbildungen alles gelernt haben und dieses erworbene Wissen und Können in zahlreichen Übungen verinnerlicht hatten.

Illdorfer Feuerwehr ist für Einsätze gut gerüstet

Kreisbrandmeister Josef Reichherzer und Kreisbrandinspektor Alexander Bauer von der Kreisbrandinspektion Neuburg-Schrobenhausen waren vor Ort in Illdorf und inspizierten die Übung der ehrenamtlichen Brandschützer. Die Rückmeldung war mehr als positiv und voller Lob für das gezeigte Können. Besonders die kurze Zeit für den Aufbau der Wasserversorgung bis hin zum ersten Spritzvorgang wurde lobenswert hervorgehoben. Damit ist die Freiwillige Feuerwehr Illdorf definitiv gut gerüstet für eventuelle echte Löscheinsätze. (nr)