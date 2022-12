Illegale Müllentsorgung ist geklärt

Der Unbekannte, der am Nikolaustag illegal Müll in Burgheim entsorgt hat, ist ermittelt worden.

Mehrere illegal entsorgte Mülltüten und Umzugskartons waren am Nikolaustag in Burgheim am Sportsee im Bereich des Ufers entdeckt worden. Wie die Polizei in Neuburg mitteilt, konnte der Verursacher durch Nachforschungen ermittelt werden.

Verursacher zahlt Bußgeld und die Kosten der Müll-Entsorgung durch die Gemeinde Burgheim

Die Gemeinde Burgheim ließ den Müll zunächst einmal entsorgen. Auf den Verursacher kommen nun aber neben einem Bußgeld auch die Kosten für diese Entsorgung zu. (AZ)