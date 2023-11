Burgheim

In Burgheim begeistert das Stück "Wias lafft, lafft's"

Herrlich komische Wildererwelt in Burgheim: Da ist die Wildererwelt noch in Ordnung. Die Wilddiebe feiern einen erlegten Rehbock.

Plus Die Theatergruppe des Burgheimer Pfarrgemeinderats zeigt eine bayerische Komödie um Wilderer. Mit Humor und besonderen Einlagen überzeugen sie das Publikum.

Wer „Bolzen Schose“ heißt, kann nur ein Wilderer sein oder aus der Fantasie des Münchner Autors Peter Landstorfer stammen. Dessen lustige bayerische Komödie „Wias lafft, lafft's“ brachte die Bühnentruppe des Burgheimer Pfarrgemeinderats in der laufenden Saison auf die „Bretter". Die Spielleiterinnen Silke Braun und Christa Baumgartner garnierten den Dreiakter trefflich mit Lokalkolorit.

Doch zunächst erklärte Silke Braun dem staunenden Publikum, dass das Ensemble im Vorfeld und unter Zeitdruck mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen hatten. Die Kulissen mussten sie völlig neu bauen. In das alte Bühnenbild am Speicher des Pfarrzentrums hatte sich ein Hornissenschwarm eingenistet und ganze Arbeit geleistet. Die fleißigen Bühnenbauer meldeten erst am Premierentag, nach rund 300 Arbeitsstunden, Vollzug.

