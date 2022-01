Burgheim

In Burgheim entsteht eine Einrichtung zur Tagespflege

In diesem Anwesen an der Georgi-/Zieglerstraße soll eine Tagespflegeeinrichtung entstehen. Ob das Haus abgerissen oder teilweise in einen Neubau integriert wird, ist noch offen.

Plus Die Gemeinde hat ein Anwesen gekauft, das entsprechend umgebaut werden soll. Was dagegen mit den Häusern in der Donauwörther Straße passiert ist noch offen. Sie müssen erst einmal umgebaut werden.

Von Claudia Stegmann

Der Standort steht schon fest, das Grundstück ist bereits gekauft. Jetzt geht es noch darum, wie die Einrichtung am Ende aussehen soll: Die Rede ist von einer Tagespflege, die in Burgheim in den nächsten Jahren entstehen soll. „Wünschenswert wäre 2023“, sagt Bürgermeister Michael Böhm, wenngleich er aber weiß, dass dieser Zeitplan „sehr sportlich“ ist.

