Burgheim

vor 17 Min.

Warum es in Burgheim derzeit keinen Bedarf an neuen Bauplätzen gibt

Neue Bauplätze wird es in Burgheim so schnell nicht geben. Die Marktgemeinde setzt stattdessen auf Nachverdichtung.

Plus Neue Baugebiete wird es in Burgheim so schnell nicht geben. Stattdessen setzt die Marktgemeinde auf Nachverdichtung. Welche Pläne Bürgermeister Michael Böhm hat.

Von Claudia Stegmann

Bürgermeister Michael Böhm will im ältesten Baugebiet in Burgheim Ordnung schaffen. In Burgheim-West im Bereich Hopfenweg/Gartenweg/Raiffeisenstraße soll der Bebauungsplan aus dem Jahr 1968 überarbeitet werden. Längst wurde der Plan nicht so umgesetzt, wie es einmal angedacht war. Unter anderem wurden Gebäude zugelassen, die eigentlich nie hätten genehmigt werden dürfen, und auch die Erschließung ist nur suboptimal. Das Gebiet sei in den vergangenen fünf Jahrzehnten „organisch gewachsen“, drückt sich Böhm vornehm aus – und meint damit, dass es im planerischen Sinne dort aussieht wie Kraut und Rüben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen