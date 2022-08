Knapp 60 Fahrradfahrer, die Hälfte davon blind, sind an diesem Sonntag mit dem Tandem zu Gast in der Marktgemeinde. Dahinter steckt ein besonderes Projekt.

Am Sonntag, 28. August, macht eine ganz besondere Radfahrer-Gruppe Halt in Burgheim. Dass dabei alle 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Tandems unterwegs sind, hat seinen Grund: Auf den Rädern sitzen hinten sehbehinderte Menschen, die von ihren jeweiligen sehenden Pilotinnen und Piloten geleitet werden.

Euro-Tandem-Tour (ETT) nennt sich die Veranstaltung, die in Tübingen startet und nach knapp 900 Kilometern eine Woche später dort auch wieder endet. Das Inklusionsprojekt für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen soll politische und gesellschaftliche Verantwortungsträger für den Alltag mit einer Sehbehinderung sensibilisieren und das gesellschaftliche Miteinander fördern. Unter dem Motto „Alles im Fluss – Synergien durch Gemeinschaft“ radeln die internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer entlang von sieben Flüssen für eine Barrierefreiheit. Die Tour, die von der HEM Schwerger-Stiftung bereits zum zwölften Mal organisiert wird, wird von der Polizei begleitet und geschützt.

Inklusionsprojekt: Radfahrerverein Burgheim empfängt Sehbehinderte

Am zweiten Etappentag, 28. August, kommen die Tour-Teilnehmer auf ihrem Weg von Wertingen nach Ingolstadt gegen 14 Uhr für einen kurzen Zwischenstopp an der Schule in Burgheim vorbei. Der Radfahrverein Burgheim bietet den Gästen Kaffee, Kuchen und Getränke sowie ein kleines Unterhaltungsprogramm an. Mohammad Hassan und die Sechser-Einradgruppe (Lisa Schmid, Annika Braunsmandl, Julia Reinold, Anna Schmidberger, Anja Weigl, Susanne Gerritsen), die sich für den Bundespokal im Einradsport qualifiziert haben, werden an diesem Nachmittag ihr Programm vorführen.

Zu diesem Termin sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Burgheim eingeladen. (clst)