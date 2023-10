Burgheim

vor 19 Min.

Internetausbau: Ganz Burgheim soll Glasfaser bekommen

Plus Aktuell haben weniger als 200 Haushalte in der Gemeinde einen Glasfaseranschluss, 1750 sollen folgen. Wie das Vorhaben umgesetzt werden soll und wie lange es dauern wird.

Von Claudia Stegmann

Die Gemeinde Burgheim will den Glasfaserausbau vorantreiben. Aktuell gibt es in Burgheim und in seinen Ortsteilen (ausgenommen Moos) 187 Haushalte mit einem sogenannten FTTB-Anschluss, was bedeutet, dass die Glasfaserkabel bereits bis zur Grundstücksgrenze verlegt sind. Dies soll nun auch für die anderen 1750 Haushalte passieren. Allerdings gibt es keinen Netzbetreiber, der dies eigenwirtschaftlich machen will, wie es in der jüngsten Gemeinderatssitzung hieß. Deshalb bewirbt sich die Gemeinde nun für das neueste Gigabit-Förderprogramm des Bundes.

Die Bundesregierung unterstützt mit der Breitbandförderung den Ausbau digitaler Infrastruktur in den Gebieten, in denen sich der privatwirtschaftliche Ausbau nicht rentiert. Sie übernimmt dafür 90 Prozent der Ausbaukosten. In Burgheim würden diese nach ersten Schätzungen bei 15 Millionen Euro liegen, was für die Gemeinde einen Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro bedeuten würde. Bürgermeister Michael Böhm betonte allerdings, dass diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen seien. "Aussagen über Kosten sind sehr schwierig."

