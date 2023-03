Junge Musiker aus Burgheim spielen Beatles und Beethoven

Plus Der Nachwuchs der Marktmusikkapelle Burgheim präsentierte sich mit klassischen Stücken und Popmusik. Damit eröffnen sie die Saison für die gefragte Kapelle.

Burgheims Margret Faller, Fabiana Rothkopf und Martin Strobl sind keinesfalls die Urenkel der Beatles. Doch ihr „Yesterday“ auf dem Altsaxofon mit ihrem Musiklehrer Alexander Großnick hätte auch den original musikalischen Vorfahren imponiert. Johannes Ruisinger entdeckte fast 200 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven dessen neunte Sinfonie, Freude schöner Götterfunken, auf der Flöte. Zu hören war dies beim traditionellen Vorspielnachmittag des musikalischen Nachwuchses der Marktmusikkapelle Burgheim.

Insgesamt 42 Kinder und Jugendliche spielten auf ihren Instrumenten vor rund 120 Besuchern, überwiegend Eltern, Großeltern und Verwandte, in der Alten Turnhalle auf Burgheims Schulgelände. „Dies ist der Saisonauftakt der Marktmusikkapelle“, erklären Monika Frank und Jörg Schuster, die sich um die Nachwuchsarbeit im Klangkörper kümmern. Im Alter von fünf bis 16 Jahren sind die Kinder und Jugendlichen im Musikunterricht, spielen bis 18 Jahren in der Jugendkapelle und wechseln dann in die Stammkapelle. Die freut sich über volle Auftragsbücher im ersten Jahr nach Corona.

Burgheimer Nachwuchsmusiker präsentieren ihr Können

„Weil wir heuer bis in den Herbst ständig unterwegs sind, entfällt in diesem Jahr unsere beliebte Matinee im Pfarrgarten“, freut sich Jörg Schuster über den Zuspruch, den die Burgheimer Marktmusikkapelle derzeit erfährt. Doch alles fängt einmal klein an. Der Vorspielnachmittag ist dabei ein willkommenes Forum für die Nachwuchsmusiker, um ihr Können zu zeigen, und die Eltern sehen, was ihre Schützlinge gelernt haben. Im fortgeschrittenen Stadium stehen dann Leistungsprüfungen durch den Musikverband an. Die ersten Abzeichen in Bronze gab es diesmal schon. Beim Vorspielnachmittag spielten die Kinder und Jugendlichen auf Flöte, Querflöte, Klarinette, Trompete, Altsaxofon und Tenorhorn.

Was die Burgheimer Nachwuchsmusiker nach ihrer Ausbildung in der Jugendkapelle „drauf haben“, zeigte der Klangkörper unter der Leitung von Stefan Blei als Finale. Der Transformers Marsch, der Sternschnuppenwalzer und Neil Diamonds „I'm a Believer“, bildeten den Schlussakkord des Vorspielnachmittags. „Wir freuen uns über jeden neuen Nachwuchsmusiker“, betonen die Vorstände Monika Frank, Alfred Martin und Bernd Schuster. Anfragen dazu an: vorstand@marktmusikkapelle.de.

Derzeit sind 37 Schüler bei der Marktmusikkapelle Burgheim in Ausbildung. Sie spielen Klarinette , Trompeten, Tenorhörner, Posaune, Schlagzeug , Querflöten) und Saxophone. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten beim Vorspielnachmittag Margret Faller, Saxophon, Sophia Appel und Sabrina Diepold, beide Klarinette.

