Kollision mit herabfallenden Baumstämmen: 20-Jährige verletzt

Eine 20-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Burgheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.20 Uhr ein 27-jähriger Traktorfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf dem Gartenweg unterwegs und wollte nach rechts in den Steigweg abbiegen. Auf seinem Anhänger transportierte der 27-Jährige mehrere Baumstämme. Beim Abbiegevorgang drückten die Baumstämme aufgrund fehlender Sicherung gegen die Bordwand des Anhängers und fielen auf die Fahrbahn.

20-Jährige bei Kollision mit Baumstämmen leicht verletzt

Dabei trafen sie den Wagen einer 20-jährigen Fahranfängerin, die auf der Langen Gasse unterwegs war. Die 20-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in die Klinik Neuburg, der 27-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus Burgheim abgesichert. (AZ)