Landrat würdigt Ehrenamtliche aus Neuburg-Schrobenhausen

Bei einer Dankveranstaltung in Burgheim wird das Engagement der Ehrenamtlichen gewürdigt. Zahlreiche fleißige Helfer werden ausgezeichnet.

Da freute sich der ehemalige BLSV-Kreisvorsitzende Fritz Goschenhofer riesig. Schließlich konnte er mit Stolz bei der Dankveranstaltung im Rahmen der Bayerischen Ehrenamtskarte im Brucklachner-Biergarten in Burgheim auf die Früchte seiner Pionierarbeit zurückblicken. Landrat Peter von der Grün überreichte Marc Hennes vom THW Ortsverband Neuburg die 3500. Ehrenamtskarte.

Nach der Ouvertüre der Marktmusikkapelle betonte Peter von der Grün die enorme Bedeutung des Ehrenamtes. Die Ehrenamtsträger opfern selbst viel Freizeit, um viele Lebensbereiche aktiv zu gestalten. Ohne dieses Angebot wäre die Gesellschaft ärmer. Oftmals dauere dieser Einsatz über Jahrzehnte. „Und es werden immer mehr“, freute sich der Landrat.

Die 3500. Bayerische Ehrenamtskarte im Landkreis erhielt Marc Hennes, mit Töchterchen Sofie auf dem Arm. Landrat Peter von der Grün, seine Stellvertreterin Sabine Schneider und Christian Kutz (von rechts) gratulierten. Foto: Peter Maier

41 Prozent der über 14-Jährigen üben in Bayern ein Ehrenamt aus, was keineswegs selbstverständlich ist. Private Verpflichtungen steigen, sodass viel Herzblut für die gute Sache nötig sei. Der Landkreis fördert dieses Engagement auch durch das Koordinierungszentrum im Landratsamt. Schließlich war Neuburg-Schrobenhausen der erste Landkreis, der nach einem Pilotprojekt in Cham die Bayerische Ehrenamtskarte im Oktober 2011 einführte. 70 Akzeptanzpartner (Geschäfte) kontaktierte Fritz Goschenhofer selbst.

Landrat Peter von der Grün dankt Ehrenamtlichen des Landkreises

Christian Kutz, Sachgebietsleiter Senioren und Betreuung im Landratsamt, ließ Zahlen sprechen. Bei fünf Stunden pro Woche würden alle 3500 Ehrenamtskartenträger rund 875.000 Stunden leisten. Ohne dieses Engagement wären 560 Vollzeitstellen nötig. Allerdings müsse man auch auf Veränderungen in der Gesellschaft reagieren. „Einige Bereiche sind im Ehrenamt nicht mehr so beliebt, junge Leuten wollen sich nicht mehr so gerne in Vereine einbinden, die Ressourcen verändern sich“, so Christian Kutz. Dabei biete die Ehrenamtskarte auch Vorteile über den Landkreis hinaus durch den Freistaat. Schlösser und Museen können gratis oder verbilligt besucht werden, ebenso Schiffsfahrten auf den bayerischen Seen. Neuer Akzeptanzpartner im Rahmen der Dankveranstaltung wurde das Gasthaus zum Brucklachner in Burgheim.

