Burgheim: Landwirt gerät mit Fuß in Mulcher und wird verletzt

Burgheim

Landwirt gerät mit seinem Fuß in einen Mulcher

Ein Landwirt hat sich bei Arbeiten auf dem Feld in Burgheim verletzt. Sein Fuß war in einen Mulcher geraten.
    Ein Landwirt war in Burgheim in einen Mulcher geraten. Mit dem Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus. Foto: ADAC Luftrettung/Gabriel (Symbolbild)

    Ein 58-jähriger Landwirt aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde am Freitag bei Feldarbeiten verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt. Das teilt die Polizei mit.

    Der Landwirt wollte in Burgheim eine Walze seine Mulchers wieder zum Laufen bringen

    Gegen 11.15 Uhr war der Landwirt mit Mulcharbeiten auf dem Feld beschäftigt, als sich die Nachlaufwalze des Frontmulchers verklemmte. Zum Nachfetten der Walze steckte der Landwirt während des laufenden Betriebs seinen Fuß in den Arbeitsbereich der Walze, um diese wieder gangbar zu machen.

    Als sich die Walze wieder in Gang setzte, wurde der Landwirt am Fuß verletzt. Arbeitsschuhe mit Stahlkappen konnten vermutlich schwerste Verletzungen verhindern, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

