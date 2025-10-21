Landwirt gerät mit seinem Fuß in einen Mulcher

Ein 58-jähriger Landwirt aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde am Freitag bei Feldarbeiten verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt. Das teilt die Polizei mit.

Der Landwirt wollte in Burgheim eine Walze seine Mulchers wieder zum Laufen bringen

Gegen 11.15 Uhr war der Landwirt mit Mulcharbeiten auf dem Feld beschäftigt, als sich die Nachlaufwalze des Frontmulchers verklemmte. Zum Nachfetten der Walze steckte der Landwirt während des laufenden Betriebs seinen Fuß in den Arbeitsbereich der Walze, um diese wieder gangbar zu machen.

Als sich die Walze wieder in Gang setzte, wurde der Landwirt am Fuß verletzt. Arbeitsschuhe mit Stahlkappen konnten vermutlich schwerste Verletzungen verhindern, heißt es im Polizeibericht. (AZ)