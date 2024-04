Burgheim

Leben im Alter in Burgheim: Was sich die Senioren wünschen

So sieht der aktuelle Entwurf für die geplante Tagespflege in Burgheim aus.

Plus Eine Umfrage zeigt: Burgheims Senioren haben klare Vorstellungen für ihr Leben. Es geht um Beratungsangebote, barrierefreie Wohnungen, ein Café und ein öffentliches WC.

Von Claudia Stegmann

Wer in Burgheim aufgewachsen ist und lebt, will vermutlich auch im Alter seinen Lebensabend dort verbringen. Was sich ältere Bürgerinnen und Bürger dafür wünschen, hat die Gemeinde nun schwarz auf weiß. Vor einigen Monaten waren alle Gemeindebewohner ab 55 Jahren dazu befragt worden, 562 von rund 1800 haben den Umfragebogen ausgefüllt und an die Gemeinde zurückgeschickt. "Mit der Beteiligung können wir zufrieden sein", sagte Bürgermeister Michael Böhm, der die Ergebnisse am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung vorstellte. Die Antworten seien durchaus als repräsentativ zu werten, weil sie gleichermaßen von Frauen und Männern aller Altersschichten kommen.

Grundsätzlich betonen die meisten Umfrageteilnehmer, dass sie gerne in Burgheim leben. Nur für die Wenigsten käme ein Wegzug aus der Marktgemeinde infrage. Trotzdem sehen sie an manchen Stellen Luft nach oben - wenn es beispielsweise um eine Art "Seniorenbüro" geht, an die sich die Bürger mit ihren speziellen Fragen wenden können. Zwar gibt es im Landkreis bereits die unterschiedlichsten Einrichtungen, die sich um die Belange von älteren Mitbürgern kümmern, wie etwa der Pflegestützpunkt in Neuburg. Allerdings sind diese Angebote offenbar nicht allen bekannt oder werden nur von den Wenigsten genutzt.

