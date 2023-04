Unbekannter klaut Kupfer-Gitter vom Dach der Leidlinger Kirche

Ein unbekannter Täter hat ein Kupfer-Gitter vom Dach der Leidlinger Kirche gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe und hat einige Fragen.

Im Zeitraum von Sonntag, 26. März, bis Sonntag, 2. April, hat ein bislang unbekannter Täter ein kupfernes Gitter vom Dach der Leidlinger Kirche entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0.

Wer hat das Kupfer vom Kirchendach gestohlen? Die Polizei Neuburg sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch um Mitteilungen zu folgenden Fragen: Wurden in letzter Zeit ungewöhnliche Kupferarbeiten angeboten? Ist eine Person bekannt, die ungewöhnlicherweise Kupfer bevorratet? Sind in letzter Zeit Schrottsammler aufgefallen? (AZ)