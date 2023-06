Leistungsprüfung in Burgheim: Im zweiten Anlauf hat es geklappt

Bei der Burgheimer Wehr stellen sich zwei Gruppen der Leistungsprüfung. Einer Mannschaft läuft jedoch die Zeit davon.

Strafrunden gibt es bekanntlich beim Biathlon. Eine Variation davon, die sich allerdings deutlich gemäßigter „Wiederholung“ nennt, verzeichnet man vereinzelt auch bei der Feuerwehr. So geschehen bei den Floriansjüngern in Burgheim.

Die Stützpunktfeuerwehr unter ihrem Kommandanten Anton Gutjahr meldete zwei Gruppen zur Leistungsprüfung auf dem Firmengelände der Firma Brunnthaler an. Die Kreisbrandmeister Max Mayer aus Ehekirchen und Georg Bair für die Region Donaumoos fungierten als Schiedsrichter. Burgheims Bürgermeister Michael Böhm beobachtete das Geschehen.

Zum Abschluss heißt es „Wasser marsch!“. Dann muss der Angriffstrupp mit dem Wasserstrahl einen Eimer treffen. Foto: Peter Maier

Den Anfang machte eine Gruppe Jungfeuerwehrler zum Einstieg in das bronzene Leistungsabzeichen. Angenommen war ein brennendes Gebäude, wobei weder Personen noch Tiere in Gefahr waren. Die Youngsters mussten dazu aus einem Oberflurhydranten einen kompletten Löschaufbau durchführen und den „Brand“ bekämpfen. Zuvor allerdings mussten die jungen Feuerwehrler noch zeigen, dass sie alle im Feuerwehrdienst benötigten Knoten beherrschten. Danach rollten die Brandbekämpfer flott ihre Schläuche aus, schlossen sie an Verteiler und Strahlrohe an und gaben das Kommando „Wasser marsch!“. Die in einiger Distanz aufgestellten leeren Wassereimer spritzten die Angriffstrupps sofort um. Auch das Installieren einer Saugleitung lief reibungslos ab.

Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Burgheim im zweiten Anlauf bestanden

Am Ende gab es Komplimente von den Schiedsrichtern, wobei Kreisbrandmeister Georg Bair hinzufügte: „Da können sich die Großen ein Beispiel nehmen.“ Hatte er eine Vorahnung? Denn als nächste stellte sich eine gemischte Gruppe zu den Leistungsabzeichen Bronze bis Gold-rot. Auch sie mussten die Routineknoten beherrschen, Fragen zu Gerätekunde am Fahrzeug, Gefahrgutlehre, Rettungsverhalten und einiges mehr beantworten. Dann wurde es ernst mit Löschaufbau und der Brandbekämpfung. Auch das beherrschte die „gemischte Gruppe“, doch die unbestechliche Stoppuhr zeigte eine Zeitüberschreitung am. Für die Gruppe bedeutete dies Wiederholung. Also rollten sie ihre Schläuche wieder ein, verstauten sie mit Verteiler und Strahlrohen im Löschfahrzeug und warteten auf das Kommando „Zur Übung fertig!“

Zeit spielt bei der Feuerwehr eine entscheidende Rolle. Beim Löschaufbau läuft die Stoppuhr mit. Foto: Peter Maier

Diesmal allerdings saßen die Handgriffe bestens, sodass die Leistungsprüfung im zweiten Anlauf mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks ablief und im vorgegebenen Zeitrahmen endete. Anschließend überreichten die Schiedsrichter im Feuerwehrhaus den Prüflingen ihre Leistungsabzeichen.

