"Lustige Radltour in Burgheim": Mit Harpune und viel Lokalwitz

Plus Ein Blauwal, eine baufällige Turnhalle und verlorene Stimmen der Kommunalwahl 2014: Bei der siebten Auflage der "Lustigen Radltour durch Burgheim" hatten die Gäste viel zu lachen.

Das haben sie sich verdient, das Bühnenensemble der „7. Lustigen Radltour durch Burgheim“ des Radfahrervereins. Traditionell stehen sie einen Tag vor dem internationalen Volksradfahren auf der Bühne in der Kellerwirthalle. Die wiederum war brechend voll, sodass zusätzliche Tische und Bänke aufgestellt werden mussten. Die Freunde des Lokalkabaretts, wie auch die Neugierigen auf skurrile Ereignisse in der Marktgemeinde im vergangenen Jahr hatten viel erwartet und wurden nicht enttäuscht.

Zunächst brachte die Marktmusikkapelle die Besucher in Stimmung, ehe Feste-Vorstand Markus Schmid die Gäste begrüßte. Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, Zweiter Bürgermeister Andreas Flath, dritte Bürgermeisterin Margit Kugler, zahlreiche Gemeinderäte, viele Vereine und der Patenverein aus Bergen aus dem Landkreis Freising ließen sich das Bühnenspektakel nicht entgehen. Drei Bergener radelten sogar 90 Kilometer von ihrer Heimatgemeinde nach Burgheim.