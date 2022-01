Burgheim

vor 32 Min.

Mädchen wurde am Burgheimer Bahnhof ins Gesicht geschlagen

Am Bahnhof in Burgheim wurde einem Mädchen ins Gesicht geschlagen.

Ein Unbekannter hat ein zwölf Jahre altes Mädchen am Bahnhof in Burgheim ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Die Polizei in Neuburg bittet eventuelle Zeugen, sich zu melden.

