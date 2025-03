Mann klaut Fahrrad, um Benzin für sein Auto zu holen

Der Polizeiinspektion Neuburg wurde am Freitag gegen 5 Uhr ein Pannenfahrzeug auf der B16 im Bereich der Auf-/Abfahrt Burgheim mitgeteilt. Als das Auto gerade abgeschleppt wurde, kam der Besitzer mit einem Fahrrad und einem Benzinkanister zur Einsatzstelle, berichtet die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der 50-Jährige das Fahrrad nach eigenen Angaben in Burgheim entweder am Bahnhof oder an einer Tankstelle entwendet. Der Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und zur Polizeiinspektion Neuburg gebracht. Der Fahrradeigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Neuburg telefonisch unter 08431/67110 melden. (AZ)

