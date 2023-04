Burgheim

Mann randaliert in Burgheim und pinkelt in ein Polizeiauto

Ein Mann hat in Burgheim randaliert und in einen Streifenwagen uriniert.

Ein 31-Jähriger randaliert in Burgheim. Auch als die Polizei kommt, beruhigt er sich nicht. Stattdessen uriniert er in den Streifenwagen. Am Ende wird er eingewiesen.

Am Mittwoch hat ein 31-jähriger Wohnsitzloser für Unruhe in Burgheim gesorgt. Er hielt sich laut Polizeiangaben mehrfach unerlaubt auf Grundstücken auf, wo es auch zu einer Sachbeschädigung und Diebstählen kam. Da die Personalien des Herren nach Eintreffen der Polizei nicht festgestellt werde konnten, sollte er zur Polizeiinspektion Neuburg gebracht werden. Der Mann verhielt sich bei der Maßnahme äußerst aggressiv und trat auch nach einem Kollegen, heißt es vonseiten der Polizei. Beim Polizeieinsatz in Burgheim wird niemand verletzt Im Dienstfahrzeug randalierte der Mann weiter, er spuckte und trat auch um sich und urinierte im Fahrzeug, weshalb dieses nach dem Einsatz grundgereinigt werden musste. Da sich der Delinquent auch in den Räumen der Polizeiinspektion nicht beruhigte und starke Stimmungsschwankungen zeigte, wurde er letztendlich durch das Landratsamt eingewiesen. Verletzt hat sich bei dem Einsatz glücklicherweise niemand, an dem Polizeifahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. (AZ)

