Marktfest Burgheim zieht "ausgehungerte" Besucher an

Plus Das Burgheimer Marktfest zieht zahlreiche Besucher an. Neben dem kulinarischen Angebot locken eine Tanzfläche, viele Stände und Mitmachstationen für Jung und Alt.

„Wir mussten zusätzliche Tische und Bänke aufbauen, um den Besucherstrom bewältigen zu können!“ In diesem Gleichklang beschrieben die Vorstände des Radfahrervereins und der Freiwilligen Feuerwehr, Markus Schmid und Andreas Steiner die Situation beim 30. Burgheimer Marktfest. Damit waren die beiden Burgheimer Traditionsvereine keineswegs die einzigen. „Man könnte fast meinen, die Leute sind nach zwei Coronajahren nach dem Burgheimer Marktfest ausgehungert,“ deutete ein auswärtiger Besucher das Treiben auf dem zur Partymeile umgebauten Marktplatz.