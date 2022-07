Marktmusikkapelle Burgheim: Final Countdown und Polka bei der Matinee

Plus Zwei Jahre lang musste die Marktmusikkapelle Burgheim wegen Corona pausieren. Im Pfarrgarten zeigten die Musikerinnen und Musiker nun wieder ihr ganzes Können.

„So haben wir uns das vorgestellt, und sie hoffentlich auch!“ – So begrüßte Moderator Alfred Martin das Publikum zur Matinee der Marktmusikkapelle (MMK) mit Jugendkapelle im Burgheimer Pfarrgarten. Weiß-blaues Kaiserwetter, dazu ein paar schattige Bäume und Sonnenschirme, das war der perfekte Rahmen zu guter Laune beim morgendlichen Konzert. Im voll besetzten Pfarrgarten begrüßte Alfred Martin auch Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, Landrat Peter von der Grün, Burgheims Zweiten Bürgermeister Andreas Flath, die Dritte Bürgermeisterin Margit Kugler und zahlreiche Gemeinderäte. Die Idee zur Matinee reifte im Frühjahr, nachdem die vergangenen zwei Jahre coronabedingt von dumpfen Molltönen begleitet waren. „Jetzt wollen wir freudig Musik machen und verschenken,“ läutete Alfred Martin eine (hoffentlich) neue Zeit ein.