Marktmusikkapelle Burgheim gibt erstes Weihnachtskonzert seit drei Jahren

Zum ersten Mal nach der Pandemie kann die Marktmusikkapelle Burgheim wieder ein Weihnachtskonzert spielen. Der Auftritt ist nicht nur für die Besucher ein Geschenk.

Die brechend volle Burgheimer Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian war der sichtbare Beweis. Nach drei Jahren Zwangspause konnten die Burgheimer das Adventskonzert der Marktmusikkapelle Burgheim kaum erwarten. "Seit September haben wir geprobt, und diese Resonanz ist ein vorweihnachtliches Geschenk für uns", zogen die Dirigenten Silke von der Grün, Stefan Blei und Vorstand Fredi Martin als Bilanz. Zum Programm sprach Fredi Martin zu Beginn des Konzertes von "bewusst gesetzten Dissonanzen, die sich in wohlgefällige Harmonie auflösen". Dabei zogen die Akteure an Flöten, Querflöten, Klarinetten, Saxofonen, Posaunen, Trompeten, Tenorhörnern, Tuba, Pauke, Schlagzeug, Glockenspiel und Xylofon alle Register.

Ein imponierendes Solo spielte Thomas Blei auf seiner Piccolotrompete. Foto: Peter Maier

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Stefan Blei begann mit "A Christmas Festival" von Leroy Andersen noch weihnachtlich. Doch kontrastreicher hätte der musikalische Sprung auf die "Black Pearl" des Piratenkapitäns Jack Sparrow kaum sein können. Von "The Medaillion Calls" bis "He's a Pirate" zeigten die Nachwuchsmusiker, was in jungen Jahren bereits in ihnen steckt. Das Konzert der Stammkapelle leitete ein Brass Quintett in der Besetzung Thomas Blei, Silke von der Grün, Christian Meier, Stefan Blei und Andreas Frank mit "Trumpet Voluntary" von John Stanley ein. Das ursprünglich als Orgelstück komponierte Werk mutierte im Laufe von 250 Jahren zu einem "Trompetenhit".

Marktkapelle Burgheim gibt erstes Adventskonzert nach der Pandemie

Einen sakralen Touch mischte der Klangkörper mit dem "Amen" von Pavel Stanek mischte der Klangkörper in sein Konzert. Imponierend dabei der feierliche Schlussakkord nach erhaben gesteigerten Phrasen. In dieses Genre passte auch "Von guten Mächten wunderbar geborgen" nach einem Gedicht des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer und komponiert von Martin Scharnagl. Die breite Palette ihres Könnens zeigte die Marktmusikkapelle in den Stücken "Pachelbel Canon" von Fred Mills, "Preludio Populare" von Albert Loritz, "Hallelujah" durch das Saxophonquintett Hilde Kriner, Stefan Blei, Kathrin Utz, Andreas Frank und Wolfgang Geiger nach der amerikanischen Gruppe Pentatonix. Schließlich entführte die Marktmusikkapelle ihr Publikum in die Welt des Musicals nach der Disney-Vorlage "Beauty and the Beast".

Die Zugabe durfte dabei nicht fehlen. Als Vorbereitung auf das Weihnachtsprogramm in vielen Fernsehkanälen stimmten die Musiker die Filmmusik zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" von Karel Svoboda an. In Gedanken sahen zahlreiche Besucher Libuse Safrankova auf ihrem Schimmel durch die Winterlandschaft reiten. Mit einem "Macht hoch die Tür" mit dem Publikum endete das erste Adventskonzert der Marktmusikkapelle Burgheim nach der Pandemie. Zwischen den Stücken verkündete Dekan Werner Dippel lustige wie auch besinnliche Gedanken zu Weihnachten. Vor allem aber zum Frieden. Die freiwilligen Spenden aus dem Konzert kommen bedürftigen Burgheimer Familien und der Nachwuchsarbeit der Marktmusikkapelle zugute.