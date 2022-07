Marktmusikkapelle: Terminkalender ist wieder „prall gefüllt“

Plus Nach Corona bedingt dünner Auftragslage, kann sich die Marktmusikkapelle Burgheim wieder auf viele Auftritte freuen. Am Sonntag, 24. Juli, gibt es eine Matinee im Pfarrgarten. Auch der Nachwuchs ist mit Eifer bei der Sache.

„Corona bestimmt immer noch unseren Spielrhythmus, die Ausläufer sind spürbar,“ informierte Alfred Martin, Vorstand des Vereins Marktmusikkapelle Burgheim, die Mitglieder im Vereinslokal Brucklachner. Verzeichnete der Klangkörper noch im Frühjahr eine „dünne Auftragslage,“ so ist aktuell der Terminkalender „prall gefüllt.“