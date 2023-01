Burgheim

Marode Turnhalle in Burgheim soll saniert werden

Die Schulturnhalle in Burgheim wurde vor knapp 30 Jahren gebaut - mit offenkundigen Mängeln, wie sich jetzt herausstellte.

Plus Wie viel Geld die Sanierung Burgheimer Schulturnhalle kosten wird, soll nun ein Ingenieurbüro ermitteln.

Von Claudia Stegmann

Falsch montierte Dämmplatten, fehlende Abdichtungen, mangelhafte Verarbeitung: Die Liste der Schwachstellen und Fehler, die ein Gutachter vor einiger Zeit an der Schulturnhalle in Burgheim festgestellt hat, ist lang - und ärgerlich. Zwischen ein bis eineinhalb Millionen Euro könnte es kosten, alle Mängel zu beheben, schätzt der Fachmann. Bürgermeister Michael Böhm sprach von "Pfusch am Bau erster Klasse" der noch nicht einmal 30 Jahre alten Halle.

