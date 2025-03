Mesnerjubiläum in Burgheim

Die Dienstzeit der beiden Mesnerinnen Waltraud Kiowski und Martina Faller in der Pfarrei St. Cosmas und Damian in Burgheim jährte sich im Februar zum 10. Mal. Dieses kleine Jubiläum nahm Pfarrer Werner Dippel zum Anlass, um beiden für ihren treuen und guten Dienst an der Pfarr- und Georgskirche in Burgheim zu danken. Mit je einem Blumenstrauß wünschte Kirchenpfleger Johannes Mack und Pfarrer Dippel beiden Mesnerinnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und Freude in ihrem Mesnerdienst, den sie zusammen mit der langjährigen Mesnerin Elfriede Wittmann im Dreiergespann ausüben.

