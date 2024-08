Ministrantenwallfahrt in Rom

Eine Gruppe von Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft Burgheim war zusammen mit Pfarrer Werner Dippel und Gemeindereferent Johannes Baur bei der internationalen Romwallfahrt der Ministranten vom 28. Juli bis 3. August. Mit über 50.000 Ministranten aus den unterschiedlichsten Ländern verbrachte man im heißen Rom erlebnisreiche und geistlich gefüllte Tage. Neben dem Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst der 3.500 Minis aus der Diözese Augsburg in der Lateransbasilika war die Papstaudienz am Dienstagabend das größte Erlebnis auf dem Petersplatz. Natürlich durfte auch das antike Rom, die besonderen Plätze und Kirchen und auch der Besuch in der Domitilla-Katakombe nicht fehlen. Glücklich und voller neuer Eindrücke kehrte die Gruppe aus Rom zurück. (Werner Dippel)

