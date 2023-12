Burgheim

Mit Besuch des Christkinds: So war der Winterzauber des TSV Burgheim

Nicht der Nikolaus, sondern das Christkind beschenkt die jüngsten Burgheimer beim Winterzauber des TSV Burgheim. Zuvor mussten sie allerdings einen Brief schreiben.

Plus Das Wetter war zwar ungemütlich, hielt aber die Burgheimer nicht davon ab, den Winterzauber des TSV Burgheim zu besuchen. Das Christkind schaute auch vorbei.

Wenn die Brucklachner-Wirtsleute Emmi und Stefan Lenz im Spätherbst ihren Biergarten einwintern, dann doch nicht so ganz. Dem gastronomischen Sommerhit in Burgheim folgt noch ein beliebtes vorweihnachtliches „Gartenfest.“ Der Veranstalter, der TSV Burgheim, nennt es „Winterzauber“. Obwohl Manuel Blum und seine etwa zehn Helfer den Biergarten in ein zauberhaftes weihnachtliches Winterambiente verwandelten, war es diesmal eher eine Regenmagie.

Trotz etwas ungemütlicher Witterungsverhältnisse genossen die Besucher den Burgheimer Winterzauber. Foto: Peter Maier

Gleich zu Beginn ergoss sich ein Wolkenbruch über Burgheim. Die noch spärlichen Besucher suchten Schutz unter Unterständen, bangte und hofften. Der für eine Stunde später angekündigte Besuch des Christkindes (Anja Weigl) mit seinen Helfern Ferdinand Schlüter und Paul Niemann verzögerte sich wetterbedingt. Die jüngsten Burgheimer kamen erfreulicherweise trotzdem. Hatten sie doch im Vorfeld einen Wunschbrief an das Christkind, Adresse TSV Sportheim, geschrieben. Zu den Klängen des Klarinettentrios der Marktmusikkapelle Burgheim verteilte das Christkind die Antwortbriefe mit einem kleinen Geschenk an die spannungsgeladenen Kinder. Die mussten nach dieser Bescherung auch beizeiten zur Nachtruhe nach Hause.

