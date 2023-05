Burgheim

18:15 Uhr

Mit Blumentombola: So begrüßt der Burgheimer Gartenbauverein den Mai

Plus Zahlreiche Lose hat der Burgheimer Gartenbauverein für seine Blumentombola verkauft. Entsprechend groß ist heuer der Andrang. Und nicht nur Gartenfreunde kommen auf ihre Kosten.

Von Peter Maier

Der 1. Mai ist für den Burgheimer Gartenbauverein so etwas wie ein "Großkampftag.“ Denn an diesem Tag gehören die alte Turnhalle und die Aula den Freunden des grünen Daumens. Sie lassen im wahrsten Sinne des Wortes Blumen sprechen. Dafür waren Wochen zuvor zahlreiche Vereinsmitglieder in Burgheim und Ortsteilen unterwegs und verkauften Lose. Entsprechend groß war der Andrang, um zum Auftakt des Wonnemonats Geranien, Fuchsien und viele andere Frühblüher für ihre Gewinnlose abzuholen.

Die Gartler nutzten die Gelegenheit, um auch noch Blumentöpfe, Untersetzer, Pflanzerde, Dünger und Honig zu verkaufen. Dazu boten zahlreiche Aussteller Haushaltswaren, Schmuck, Kerzen, Kosmetik, Glückwunschkarten, Spielzeug und Babykleidung an. Eine süße Überraschung boten die Gartler ihren Gästen ebenfalls an. Selbst gebackene und gespendete Kuchen lockten zahlreiche Kaffeetrinker in die Aula. Dort tranken sie ihren Feiertagskaffee und genossen Torten und Kuchen, oder sie nahmen die Süßspeisen mit nach Hause.

