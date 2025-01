Musikanten treffen sich wieder beim Brucklachner

Zum Burgheimer Musikantenstammtisch treffen sich Akteure und Publikum am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus Brucklachner. Die Organisatoren Regina und Max Blei haben als Motto „Winter und Neujahr“ ausgegeben. Die Musikanten mit Instrumenten und Gesang treten in ihrer Stammbesetzung an. Kurz entschlossene Musikanten dürfen sich gerne anschließen. Die Wirtsleute Emmi und Stefan Lenz nehmen Platzreservierungen unter der Telefonnummer 08432/201 entgegen. (AZ)

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis