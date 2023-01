Musikantenstammtisch Burgheim: Eine musikalische Winterreise

Plus Zum 75. Mal treffen sich im Gasthaus Brucklachner in Burgheim Musikerinnen und Musiker. Das Motto lautete dieses Mal "Winter".

Beim Musikantenstammtisch im Gasthaus Brucklachner in Burgheim war der Winter eingezogen. Zum 75. Jubiläum waren vor allem Musikfreunde aus dem Landkreis Donau-Ries zu der von Max Blei und seiner Gattin Regina organisierten Veranstaltung gekommen. Eine starke Delegation aus Rain und einige Monheimer hatte es ebenfalls zum „Brucki“ gezogen, um dort den "Winter in der seiner schönsten Form" musikalisch zu zelebrieren.