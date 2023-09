"Mutproben" und Geschenke beim Patenbitten der Burgheimer Radfahrer

Nächstes Jahr feiert der Radfahrerverein Burgheim sein 125-jähriges Bestehen. Doch dafür braucht es einen Schirmherren. Dieser wurde am Wochenende mühsam überzeugt.

Die heiße Phase zur Feier des 125-jährigen Bestehens des Radfahrervereins Burgheim, vom 9. bis 12. Mai 2024, läuteten die Pedalritter am vergangenen Wochenende ein.

Als erstes Zeremoniell stand das Schirmherrnbitten auf der Tagesordnung. Dazu versammelten sich die Bittsteller an der Radlerhalle in der Langen Gasse. Von dort marschierten Fahnenabordnung, Festdamen und Festausschuss hinter der Marktmusikkapelle Burgheim zum Vereinslokal Kellerwirt. Das Schlusslicht bildete das „Folterwerkzeug.“ Der Balken für schmerzende Knie sollte noch eine zentrale Rolle beim Schirmherrnbitten spielen.

Beim Kellerwirt angekommen wartete der Auserwählte bereits an der Eingangstüre. Für ihn gab es Musik durch die Marktmusikkapelle und die Bitte um Einlass, kundgetan in Gedichtform durch Feste-Vorstand Markus Schmid. Johannes Bauer, Gemeinderat und Juniorchef der Burgheimer Tiefbaufirma Ignaz Schmid, gewährte den Radlern auch Einlass, um ihr Anliegen vorzutragen. Die Auswahl von Johannes Bauer folgte dem Prinzip „Wie der Opa, so der Enkel.“

Schon der Großvater war einst Schirmherr eines Vereinsjubiläums

Manfred Steitz, der Großvater von Johannes Bauer, hatte die Schirmherrschaft zum 100-jährigen Gründungsjubiläum 1999 übernommen. In der Gaststube angekommen, knieten Anja Weigl, Markus Schmid, Christoph Hauber, Karin Weigl und Hanna Staudner auf dem Bittbalken nieder. Neben Informationen zur Festvorbereitung verstreuten die Bittsteller Komplimente und Geschenke. Zunächst einen Blumenstrauß für Gattin Lilli und Süßigkeiten an Töchterchen Lotta. Der passionierte Grillmeister Johannes Bauer mag es lieber deftig. Nach einer Grillschürze, zehn Kilogramm Fleisch und dem Traditionsschirm von 1999 folgte die flehentliche Bitte, die Schirmherrschaft anzunehmen. Doch Johannes Bauer wusste ganz genau, dass bis dahin noch ein Martyrium fehlt. Die Bittsteller mussten natürlich noch einen Teller versalzener Suppe auslöffeln, dann folgte die Zusage.

Die Revanche an den frisch gebackenen Schirmherrn übernahmen die Festdamen auf dem Kellerwirthof. Johannes Bauer musste in ein Kinderplantschbecken steigen. Die jungen Damen kreisten ihn ein und zeigten ihm vereinsbezogene Fragen auf grünen Plakaten. Einfach zu erraten war das Gründungsjahr des Radfahrervereins. Doch welches Gewicht der Festausschuss auf die Wage bringt, war schon extrem ambitioniert.

Bei richtiger Antwort gab es von der Marktmusikkapelle einen fröhlichen Tusch, bei einen Fehlversuch einen traurigen „Rohrkrepierer“ aus den Instrumenten und eine Konfettidusche. Nach jeder Frage gab es für Johannes Bauer auch ein Teil zu einem lustigen Radleroutfit, das sich varietéreif entwickelte. In diesem Aufzug musste Johannes Bauer auf einem Kunstrad (ohne Leerlauf) einen Parcours bewältigen, was er auch unfallfrei schaffte. Damit war der Weg bereitet für Leberkäs mit Kartoffelsalat und Spitzel beim Kellerwirt.