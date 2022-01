Burgheimer Gasthaus eröffnet am Donnerstag unter neuem Namen

Plus Das Gasthaus „Zur Pfalz“ heißt jetzt „Zum Vohbachweiberl“. Ab 27. Januar gibt es dort auch einen Mittagstisch. Welche Geschichte hinter dem neuen Namen steckt.

Nach einer dreimonatigen Umbau- und Umgestaltungszeit ist das ehemalige Gasthaus „Zur Pfalz“ in Burgheim nun bereit für Gäste. Die neuen Pächter Jennifer Stolarczyk und Werner Klein haben ihren Wunsch-Eröffnungstermin fast halten können. Mitte Januar hatten sich die beiden Anfang Dezember zum Ziel genommen. Am Donnerstag, 27. Januar, soll das Wirtshaus nun wiedereröffnet werden.