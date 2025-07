Nachprimizfeier in Burgheim

Der Neupriester Josef Wagner aus Kühbach feierte vor Kurzem in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian eine feierliche Nachprimiz. Zusammen mit dem Ministranten zogen auch Dekan Pfr. Werner Dippel und Diakon Andreas Buchfelder mit dem Primizianten in die Kirche ein. In seiner Predigt legte Josef Wagner seinen Primizspruch „Gott ist mit dir“ aus und erzählte was für ihn dieser Spruch seit Jahren für eine besondere Bedeutung hat. Am Ende des Festgottesdienstes, der vom Kirchenchor Burgheim unter der Leitung von Marion Böhm und der Organistin Luzia Schmalbach-Müller mitgestaltet wurde, erteilte der Neupriester den feierlichen Primizsegen. Jeder Gottesdienstteilnehmer konnte dann noch den Einzelprimizsegen empfangen.

