Burgheim

vor 47 Min.

Neue Marke: In Burgheim wird nun Gin hergestellt

Florian Schwensfeier produziert seinen eigenen Gin namens Donau-Origin. Die Idee dazu ist ihm vor zwei Jahren beim Skifahren gekommen. Die Manufaktur steht in Burgheim, der Firmensitz ist in Oberhausen.

Plus Florian Schwensfeier aus Oberhausen wollte einen Gin ganz nach seinem Geschmack haben. Also hat er sich eine Destillieranlage gekauft. Was seinen Gin von anderen Marken unterscheidet.

Von Claudia Stegmann

Zuerst ist da dieser Geschmack von Basilikum und Rosmarin. Dann, nach wenigen Sekunden, kommt die leicht bitter-herbe Note der Orange durch. Der Ingwer versteckt sich, ist nicht herauszuschmecken. Und trotzdem gehört er hinein in die Rezeptur für den „Sommerwind“. Florian Schwensfeier schwenkt noch einmal das Glas, saugt den Duft der Aromen ein. Genau so hatte er sich einen guten, hochwertigen Gin vorgestellt. Zwei Jahre ist es her, dass er die Idee hatte, seinen eigenen Wacholderschnaps zu brennen. Von bester Qualität sollte er sein, hergestellt aus reinen Bio-Zutaten, produziert in Burgheim. Jetzt hält er ihn in der Hand – nicht ohne Stolz. „Das Feedback ist überwältigend, und das ist extrem motivierend.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen