Neue Schulleitung in Burgheim: Christa Vasiu übernimmt das Ruder

An der Grund- und Mittelschule Burgheim ist die Schulleitung nun wieder komplett. Nachdem die langjährige Rektorin Barbara Mayer im Sommer 2023 in den Ruhestand gegangen und die Konrektoren-Stelle schon seit mehreren Jahren nur kommissarisch besetzt war, übernahm Dominic Panzner übergangsweise für ein Schuljahr allein die Schulleitung. Jetzt ist das Führungsduo wieder komplett: Die neue Schulleiterin heißt Christa Vasiu, ist 50 Jahre alt und kommt aus Ingolstadt, wo sie zuletzt als Konrektorin an der Grundschule an der Münchner Straße tätig war. Dominic Panzner ist ihr Stellvertreter.

