Neujahrskonzert: Mit Schwung und Charme ins neue Jahr

Beginnen wir mit dem Anfang, so lautet einer der vielen unnachahmlichen Sprüche von Karl Valentin. Hier wollen wir es anders halten: Wir starten mit dem Ende. Die beiden letzten Stücke des 22. Neujahrskonzertes der CSU Burgheim nämlich waren geradezu idealtypisch für den Charakter dieses Abends: Schwungvoll, mit Charme und Esprit und gewürzt mit einer großen Portion Spielwitz – gelegentlich auch mit einer Portion Schalk im Nacken.

Erst die zauberhafte Pizzicato-Polka des „Walzerkönigs“ Johann Strauß Sohn, dann als Zugabe der rasante Feuertanz des russischen Komponisten Kara Karajew. Die Beifallsstürme nach diesen musikalischen Preziosen waren vollauf verdient.

Für den tänzerischen Schwung und den inspirierten Charme dieser beiden wie aller anderen Nummern zeichnen natürlich zu aller erst die fünf georgischen Streicher selbst verantwortlich. Vor den Neujahrskonzerten in Burgheim scheinen die meist schon etwas älteren Musiker regelmäßig ein Bad im musikalischen Jungbrunnen zu nehmen. Wo diese Quelle der Frische und Freude steht, das halten sie aus gutem Grund geheim.

Der musikalische Tausendsassa Antoine Pecqueur spielt ein flottes Fagott-Stück und spaziert dabei durch die Zuschauerreihen Foto: Peter Abspacher

Aber dass dieser Jungbrunnen seine volle Wirkung entfalten kann, daran hat der Dirigent und zugleich Fagott-Solist Antoine Pecqueur entscheidenden Anteil. Dieser Virtuose und Vollblutmusiker ist ein vor Temperament und innerem Feuer geradezu übersprühender Dirigent, ein ständiger Antreiber des kleinen Orchesters und nebenbei noch ein witzig-charmanter Moderator. Auch wegen seiner weichen französischen Akzents, wo es zum Beispiel immer „ungläubisch“ klingt, wenn er unglaublich meint. Pecqueur, der als Fagottist auf vielen großen Bühnen und jetzt zum zweiten Mal auch auf der etwas kleineren in Burgheim sein Publikum hinreißt, ist Kopf und vor allem Herz des Abends.

Der Mann aus Paris ist in jeder Sekunde mit Herzblut bei der Sache, er packt jeden Streicher bei jeder noch so kurzen Solomelodie regelrecht bei der musikalischen Ehre. Die Georgier sitzen ja nur einen oder zwei Meter von ihm entfernt, und Pecqueur macht oft genug einen Sprung auf sie zu, dass man meint, es gibt gleich eine kleine Kollision.

Antoine Pecqueur ist ein musikalischer Tausensassa am Dirigentenpult und am Fagott

Aber keine Angst, der musikalische Tausendsassa am Dirigentenpult und am Fagott weiß genau, was er tut, wie er die maximale Qualität aus seinen Leuten herausholt. Und wie man dem staunenden Publikum auch einen besonderen Effekt bietet, etwa wenn er bei seiner Solo-Partita von J. S. Bach durch die engen Zuhörerreihen geht und den Klang seines Edel-Fagotts buchstäblich mitten unter die Leute bringt. Ein Hörgenuss, der im Wortsinn nahe geht.

Auch im Zusammenspiel mit dem Orchester und in Personalunion als Dirigent und Solist gelingt dem feinen Franzosen eine edler, tänzerisch beschwingter Sound, der an den besten Stellen – etwa im Menuett aus Mozarts Fagott-Konzert, in der Romanze von Edward Elgar oder im „Waltz“ aus der Streicherserenade von Peter Tschaikowsky - das Publikum betört.

Bei genauem Hinhören zeigt sich, dass die Georgier nicht jedem seiner vielen auch überraschenden musikalischen Ideen im ersten Moment folgen können. Speziell die beiden Geigen sind da gelegentlich sehr gefordert. Insgesamt bringt Pecqueur mit seinem ständigen musikalischen Überschuss eine Qualität in den Burgheimer Konzertsaal, die in dieser kleinen, feinen Besetzung im weiten Umkreis ihresgleichen sucht.