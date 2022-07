Burgheim

15:30 Uhr

Neupriester Manuel Reichart schließt Nachprimiztour ab

Neupriester Manuel Reichart (links) zelebrierte in der Pfarrkirche in Burgheim mit Dekan Werner Dippel den Gottesdienst.

Plus In der Burgheimer Pfarrkirche zelebrierte Neupriester Manuel Reichart an der Seite von Dekan Werner Dippel einen Gottesdienst. Er unterstrich dabei seine Bodenhaftung.

Von Peter Maier

Seine Nachprimiztour durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schloss Neupriester Manuel Reichart in Burgheim ab.

