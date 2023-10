Patenbitten zum 125. Jubiläum: Burgheims Radfahrer gehen auf die Knie

Der Radfahrerverein bereitet sich auf seinen Vereinsgeburtstag im nächsten Jahr vor. Dazu gehört traditionell der Kniefall vor dem Patenverein.

Es war so etwas wie „The same procedure as 25 years ago“, ein Beweis dafür, das Patenschaften etwas Nachhaltiges sein können. Zum 100-jährigen Bestehen lehrte der Radfahrerverein „All Heil“ Bergen aus dem Landkreis Freising den Burgheimer Pedalrittern, wie man ein Radlerfest feiert. Nun steht im nächsten Jahr das 125. Jubiläum der Burgheimer Radler an. Für Burgheims Traditionsverein war es dabei keine Frage, ihren Geburtshelfer in Sachen Radlerfest wieder als Paten an die Seite zu holen.

Am Anfang seht dabei wie eh und je das Patenbitten. Der Jubelverein des nächsten Jahres schickte schon mal die Marktmusikkapelle als „Vorauskommando“ nach Baring. Der Radlertross mit umfangreichem Inventar, von Vereinsfahne bis Gastgeschenke, folgte in einem Doppeldeckerbus. Mit an Bord waren Burgheims dritte Bürgermeisterin Margit Kugler und der erst vor einigen Wochen gekürte Schirmherr Johannes Bauer. Die rund 50 Burgheimer Radler wurden in Baring mit vertrauten Klängen der Burgheimer Marktmusikkapelle empfangen. Allerdings gesellte sich dort ein ebenso unliebsamer wie unkalkulierbarer „Gast“ unter die Festgesellschaft: der Regen. Weil er diesen nicht abbestellt hatte, überließ Johannes Bauer seinen Schirmherrn-Schirm Margit Kugler.

Ein Aushängeschild für Burgheim ist die Marktmusikkapelle. Sie begleitete den Radfahrerverein nach Bergen und spielte groß auf. Foto: Radfahrerverein

Im Festsaal angekommen, war der Regen weg, doch der Platz ziemlich eng. Bergens Vorsitzender Markus Heinecker begrüßte die Bittsteller mit der dritten Bürgermeisterin sowie Markus Stöber, Bürgermeister der Gemeinde Wang, zu der auch Bergen gehört. Als die Bergener bekundeten, dass sie sogar den 1. Bürgermeister aufboten, ließ Margit Kugler dies nicht auf sich sitzen. „Ich bin seit über 40 Jahren Mitglied im Radfahrerverein Burgheim, bin bis zu meinem 23. Lebensjahr Einrad gefahren und habe das gelebt und geliebt! Drum is koana besser do heit wia i!“ Damit rückte Margit Kugler die Prioritäten wieder zurecht.

Radfahrerverein Burgheim feiert sein 125. Jubiläum im Jahr 2024

Damit war auch der „Ernst der Lage“ angebrochen. Fantasievolle Spiele und Wettbewerbe leiteten das Patenbitten ein. Sportliche Herausforderungen waren, das Gesamtgewicht der Festdamen zu schätzen oder das Alter der Vorstandsmitglieder zu erraten. Dass Burgheims Festdame Lenya Kimmerling auf dem Einrad einen Cuba Libre mixen musste, grenzte schon an Artistik.

Entscheidend allerdings war der „Kniefall auf den Balken,“ durch den die Burgheimer ihre Bitte vortrugen. Dabei entstand ein lustiges Geschachere um den Tribut. „Gefühlt dauerte es vier Stunden, bis wir erhört wurden“, kommentierte Vorstandsmitglied Markus Schmid die Tortur auf dem Balken. Doch nun stehen die „Rahmenbedingungen“ für das Burgheimer Radlerjubiläum 2024. Ein Damoklesschwert schwebt allerdings über dem Fest: Beim 100-Jährigen im Jahr 1999 wurde der bunte Radlerkorso von einem heftigen Regenschauer jäh beendet. Beim diesjährigen Patenbitten hat es schon wieder geregnet...