Peter Reichel aus Burgheim gewinnt 1000 Euro beim Retro-Rätsel

Die SMS mit der Lösung verschickt er jeden Morgen ganz automatisch. Dass er aber tatsächlich einmal gewinnt, hätte Peter Reichel aus Burgheim nicht gedacht.

Es ist eines der ersten Dinge, die Peter Reichel am Morgen macht: die Neuburger Rundschau aufschlagen, das Retro-Rätsel anschauen und eine SMS mit der Lösung abschicken. So hat es der Burgheimer die vergangenen Jahre schon getan, und so hat er es auch am Donnerstagfrüh gemacht. Dass er am Nachmittag dann allerdings einen Anruf bekommt und wenig später 1000 Euro bei der Neuburger Rundschau abholen darf, damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet. „Ich hab ja noch nie was gewonnen! Deshalb hab ich es am Anfang auch gar nicht glauben können.“

Ungläubig war auch seine Frau Beate, denn immerhin rätselt auch sie regelmäßig mit. „Jetzt stinkt’s ihr, dass ich gewonnen habe“, scherzt ihr Mann. Den Gartenschlauch, der so gar nicht in die historische Szenerie passte, hatte natürlich auch sie als falsches Element entlarvt. Nichtsdestotrotz werden die 1000 Euro natürlich in die Gemeinschaftskasse fließen.

Allerdings will sich das Paar davon keinen Urlaub leisten. Vielmehr stehen am Haus, das die beiden vor 21 Jahren gebaut haben, so manche Reparaturarbeiten an. Die Fassade wird gerade frisch geweißelt, und auch der blanke Terrassenboden sollte dieses Jahr endlich einen schönen Belag bekommen. Außerdem wohnen noch alle drei Kinder zuhause. „Da gehen wir dreimal einkaufen, dann ist das Geld weg“, sagt der 52-Jährige und spricht damit auf die Preisteuerungen an. Der Gewinn kommt also gerade zur rechten Zeit.